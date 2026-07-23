Napoli, torna "Al Faro Festival" al Molo San Vincenzo: il programma dell'evento Torna Al Faro Festival dal 28 luglio al 2 agosto 2026 al Faro del Molo San Vincenzo di Napoli

Torna Al Faro Festival a Napoli: la seconda edizione del progetto dedicato al mare è in programma dal 28 luglio al 2 agosto 2026 al Faro del Molo San Vincenzo. «Al Faro Festival rappresenta pienamente l'idea di città che stiamo costruendo: una Napoli aperta, internazionale e profondamente legata alla propria identità», ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il progetto è ideato e curato dalla direttrice artistica Laura Valente per il Comune di Napoli, che lo finanzia insieme a Città Metropolitana, con la fondamentale collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Marina Militare. Inoltre è stato sposato, fin dalla prima edizione, anche da istituzioni storiche come Ellis Island, i Musei del Mare e delle Migrazioni, il Faro del Comune di Genova.

Al Faro Festival: il mare al centro del progetto

La seconda edizione sceglie il mare come tema generatore: guarda non solo all'orizzonte della grande sfida sportiva che riporta Napoli "a vele spiegate" — come il progetto nato dentro le celebrazioni di Napoli2500 — al centro del mondo con l'America's Cup del 2027, ma anche alla sua profondità umana e poetica, fatta di sogno e speranza, migrazioni ed esili, partenze e ritorni, miti e figure di archetipi femminili che lo abitano da sempre.

Sei appuntamenti tra performing art, danza, teatro musicale, recital, concerti e un concerto all'alba: spettacoli inediti e prime assolute, produzioni commissionate appositamente per il festival, protagonisti della cultura, arte pubblica e partecipazione collettiva. Al Faro Festival conferma così la sua vocazione a essere non un semplice cartellone, ma un'unica grande opera corale a cielo aperto.

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Ad aprire il festival, un'installazione di arte pubblica partecipata consegnata alla città. Ivan Tresoldi — noto come ivan, con la "i" minuscola, poeta visivo e pioniere della Poesia di Strada italiana — realizzerà un bosco di lettere cucite da fili rossi: uno spazio intimo e raccolto in cui cittadini e visitatori potranno lasciare un segno del proprio passaggio.

Manfredi su Al Faro Festival: «Un cammino verso l'America's Cup»

«Dopo il successo dello scorso anno, restituiamo ai cittadini un luogo straordinario come il Faro del Molo San Vincenzo proprio per ricucire il rapporto della città con il suo mare. È questo il senso del percorso che stiamo portando avanti: aprire luoghi simbolici, renderli accessibili e farli tornare a vivere attraverso esperienze condivise. In un cammino che accompagna Napoli verso l'America's Cup 2027, Al Faro Festival conferma come la cultura in tutte le sue forme sia un motore di rigenerazione urbana, di inclusione e di proiezione internazionale della città», Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.