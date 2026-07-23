Juve Stabia: "Piena fiducia di poter chiarire ogni contestazione" Il club: "Vicende, rapporti e fatti che in nessun modo riguardano o influiscono sulle attività"

Comunicato ufficiale della Juve Stabia e del presidente Alfredo Guerri. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in relazione alle notizie pubblicate sulla stampa concernenti un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti del socio di controllo della Juve Stabia e del suo Presidente sig. Alfredo Guerri, lo stesso Alfredo Guerri rappresenta che si tratta di vicende risalenti a lavori eseguiti negli anni 2021/2022 disciplinati dalla normativa sul cosiddetto superbonus. Si tratta di vicende, rapporti e fatti che in nessun modo riguardano o influiscono sulle attività del Club, la cui regolare operatività proseguirà senza soluzione di continuità": si legge nella nota diffusa.

"Piena fiducia di poter chiarire ogni contestazione"

"Il Presidente, nel totale rispetto del lavoro dell’Autorità Giudiziaria e con la massima trasparenza possibile, esprime piena fiducia di poter chiarire ogni contestazione e dimostrare l’assoluta correttezza del proprio operato e l’insussistenza di qualunque ipotesi di reato".