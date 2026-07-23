Infortuni Lucca e Buongiorno, come stanno? Il comunicato del Napoli Nota medica del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca

a cura di

Silvia De Martino

giovedì 23 luglio 2026 alle 17:59



Il Napoli ha pubblicato una nota medica per aggiornare i tifosi circa le condizioni di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca. Il difensore si è sottoposto quest'oggi all'intervento chirurgico in programma al ginocchio destro