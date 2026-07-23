Infortuni Lucca e Buongiorno, come stanno? Il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso note tramite comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale le condizioni di Lorenzo Lucca ed Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale è stato sottoposto all'intervento chirurgico già annunciato in precedenza e l'operazione è andata a buon fine. L'attaccante si era fermato nel corso dell'amichevole contro l'Arezzo per un fastidio alla gamba.
Per Alessandro Buongiorno l'intervento riguardava la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro.
Come stanno Lucca e Buongiorno? Il comunicato del Napoli
Di seguito il testo del comunicato pubblicato dalla SSC Napoli:
Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.
Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore.