Napoli, grande successo al Teatro San Carlo peer la prima di Dudamel L'opera vede la concezione artistica di Marina Abramovic e Nabil Elderkin: 9 minuti di applausi

Tutto esaurito al Teatro di San Carlo di Napoli per la prima assoluta mondiale dello spettacolo che ha unito la direzione musicale di Gustavo Dudamel alla concezione artistica di Marina Abramovic e Nabil Elderkin, autore del video: un’inedita dimensione sonora e visiva per i capolavori “L’histoire du soldat” di Igor’ Stravinskij ed “El amor brujo” di Manuel de Falla, completata dalle luci di Pasquale Mari.

Nove minuti di applausi, culminati nel bis, hanno accolto la coproduzione internazionale che lega il Lirico alla New York Philharmonic, dove il progetto andrà in scena il prossimo anno.

"È stato un immenso piacere essere al San Carlo e lavorare in questo Teatro leggendario con artisti così straordinari. La visione di Marina Abramovic e la sorprendente limpidezza della musicalità di Pasión Vega si sono fuse per dar vita a un’unica espressione risonante di memoria, resilienza e connessione, che parlano direttamente alle capacità di Manuel de Falla e Igor' Stravinskij di trasformare intense incertezze in esperienze umane profondamente empatiche, condivisibili su larga scala”, ha dichiarato Gustavo Dudamel, per la prima volta alla guida dell’Orchestra del San Carlo.

Ovazioni del pubblico anche per Valentino Mannias, la voce recitante ne “L’histoire du soldat”, e per il mezzosoprano Pasión Vega e la performer Sara Maurizi, protagoniste ne “El amor brujo”.