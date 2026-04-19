Tentata rapina a Napoli, 46enne accoltellato al braccio per difendere il padre Due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono cellulare

Un uomo di 46 anni è stato ferito con un coltello nella serata di ieri a Napoli, nel corso di una tentata rapina in via dei Bronzi di Riace. I carabinieri della PMZ Poggioreale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove la vittima si era recata per ricevere le prime cure.

La dinamica dell'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono cellulare al padre dell'uomo, che era presente al momento dell'episodio. Il 46enne avrebbe reagito per difenderlo, spingendo i rapinatori ad aggredirlo con un coltello e a colpirlo al braccio sinistro.

Le condizioni della vittima

Dopo essere stato medicato, il ferito è stato dimesso dall'Ospedale del Mare. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini

I carabinieri di Poggioreale stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dei due aggressori, al momento ancora ignoti.