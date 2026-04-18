Conte post Napoli-Lazio: «Blackout totale, voglio ringraziare le Curve» «Ringrazio le Curve per il sostegno», Conte in conferenza analizza la partita

Dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Lazio, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Il tecnico azzurro ha analizzato la partita e soprattutto la prestazione dei suoi ragazzi.

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Conte post Napoli-Lazio: «Ringrazio le Curve per il sostegno»

Il tecnico del Napoli si è soffermato sul contraccolpo mentale dopo il pareggio a Parma. «Il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter ci hanno stroncato a livello mentale, anche se poi la matematica ci lasciava ancora in vita. Forse dovevo intervenire in maniera diversa a livello motivazionale: oggi eravamo veramente scarichi con energia a zero».

«Siamo stati sporchi a livello qualitativo: abbiamo commesso tantissimi errori. 70% di possesso palla e 0 tiri in porta, 8 fuori: non siamo stati bravi a trovare quelle linee di gioco che avevamo preparato. La Lazio non ci ha sorpreso, sapevamo che facevano quel tipo di partita. Voglio ringraziare le Curve per il sostegno fino alla fine: gli va dato merito, gli va detto grazie».

«Si riparte lunedì sapendo che c'è da combattere e da conquistare tutti quanti una Champions».

«Napoli controversa: c'è chi aiuta, chi distrugge e chi rompe le scatole»

«Napoli è molto controversa, c'è chi aiuta, chi distrugge e chi rompe le scatole», Conte chiede compattezza su tutti i fronti. «Ci rompono le scatole già da altre parti, quando siamo in casa nostra cerchiamo di stare compatti e uniti invece di farci del male da soli».

«Non addosserei assolutamente le colpe alla difesa perché si difende e si attacca in undici, compreso il portiere. Oggi eravamo tutti non pervenuti, c'è stato un blackout totale: è stata una giornata no. Non avremmo mai fatto gol, perché non c'era quella lucidità necessaria per capire dove fare male, non si vedevano gli spazi, non eravamo puliti a livello qualitativo».