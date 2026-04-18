Napoli, municipalità collinare: "Abbiamo paura". È allarme delinquenza! Capodanno: "Subito un corteo per sensibilizzare le istituzioni"

"Siamo fortemente preoccupati dalla recrudescenza sulla collina vomerese degli episodi delinquenziali. L'ultimo evento, che, in queste ore, sta facendo il giro del mondo è la rapina avvenuta nella banca Crédit Agricole, in pieno giorno, nella centralissima piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella, peraltro con 25 ostaggi che sono rimasti per circa un'ora nelle mani dei rapinatori prima della liberazione. L’ultimo anello, almeno al momento, di una lunga catena di fatti criminali che si sono verificati di recente sulla collina".

A intervenire sulla vicenda, dopo il grido d'allarme di residenti e commercianti: "Abbiamo paura!", è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle questioni che riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ambito del territorio della municipalità 5, che comprende i territori del quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani e dove è presente una fitta rete di attività commerciali.

"Fino ad oggi, purtroppo, gli organi in città responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico hanno dato risposte che, allo stato, non appaiono sufficienti a fronteggiare la gravità della situazione, così come si sta manifestando, con un'escalation oramai quotidiana, testimoniata dalle pagine della cronaca nera – prosegue Capodanno – . Certo per risolvere questi problemi occorrerebbe monitorare l’intera area, impresa oltremodo ardua oltre che dispendiosa.

Le telecamere, peraltro, come dimostrano le numerose esperienze al riguardo, anche in altre metropoli nazionali ed europee, non sono sufficienti, da sole, a eliminare il grave fenomeno.

E’ necessario – conclude Capodanno – un miglior coordinamento delle forze dell’ordine, anche con il ripristino di gruppi interforze. Bisogna poi dare corpo e sostanza ai comitati municipali per la sicurezza e l’ordine pubblico, nell'ambito di ciascuna delle dieci municipalità che costituiscono il tessuto cittadino. Inoltre è indispensabile che i cittadini collaborino, denunciando tutti gli episodi riconducibili ad azioni criminali ai quali sono loro stessi soventesoggetti o dei quali vengono in qualche modo a conoscenza. Sulla collina vomerese, in particolare, bisognerebbe ripristinare figure quali il poliziotto di quartiere e il carabiniere di prossimità che, in passato, hanno conseguito ottimi risultati.

Per sensibilizzare il governo nazionale e quello locale rispetto ai gravi problemi della sicurezza al Vomero e all'Arenella - conclude Capodanno -, propongo alla municipalità collinare, alle associazioni di categoria e ai comitati di zona di organizzare una serie di manifestazioni contro la delinquenza, a partire da un corteo da svolgersi per le strade del territorio interessato, con appuntamento proprio in piazza Medaglie d'oro, invitando la cittadinanza tutta a partecipare, chiedendo alle autorità preposte, anche alla luce dell'ultimo grave episodio delinquenziale, interventi costanti e continui per estirpare definitivamente la malapianta della criminalità, ripristinando la tranquillità e la serenità per residenti e commercianti oltre che per i tanti turisti che stanno arrivando anche sulla collina vomerese".