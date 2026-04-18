Quartieri Spagnoli a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato In manette un 50enne napoletano

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via San Liborio, hanno notato l'uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 50enne, trovandolo in possesso di 65 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, che l’acquirente con la dose appena acquistata.

L'indagato è stato alla fine arrestato e l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.