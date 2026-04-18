Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, Manfredi: «Un luogo simbolo» Dopo 5 anni chiuso al pubblico, il Cimitero delle Fontanelle torna visitabile: oggi l'inaugurazione

Riapre finalmente il Cimitero delle Fontanelle nel Quartiere Sanità di Napoli dopo 5 anni. Un luogo simbolo del capoluogo campano, che racchiude storia e tradizione, ed un sito unico al mondo per la sua particolarità. Il rito delle "anime pezzentelle", per il quale ogni napoletano "adottava" e curava un determinato cranio di un'anima abbandonata in cambio di protezione, è una parte di cultura di Napoli.

Dopo tanti anni negato al pubblico, il Cimitero delle Fontanelle torna ad essere visitabile. Oggi, 18 aprile 2026, alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è tenuto un grande evento di inaugurazione.

Oltre 500 presenze per la riapertura del Cimitero delle Fontanelle

Una grande festa più che una cerimonia di riapertura. Dopo i lavori di consolidamento, finalmente il Cimitero delle Fontanelle ritorna visitabile e nell'occasione si è tenuta una "Marcia di Comunità", che ha visto la partecipazione di circa 500 persone.

Presenti all'evento, oltre al Sindaco Gaetano Manfredi, anche il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, l'assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia, l'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, e la cooperativa La Paranza, che avrà in gestione il sito. «È il completamento di un grande lavoro svolto con la comunità e con la Cooperativa La Paranza: un percorso amministrativo fatto di interventi complessi. Volevamo restituire in maniera definitiva ai napoletani e ai turisti un luogo simbolico», ha dichiarato il Sindaco di Napoli.

«Già centinaia di ingressi prenotati», annuncia l'Armato

L'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, ha sottolineato l'importanza di questa riapertura per la città di Napoli. «È una bellissima giornata. Puntiamo sul turismo culturale perché, sebbene i visitatori arrivino per molteplici ragioni, le statistiche confermano che l'offerta culturale è il motivo principale. Posso già dirvi che sono centinaia i turisti che si sono prenotati per l'ingresso».