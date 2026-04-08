Cimitero delle Fontanelle: ufficiale la data di riapertura! Il Sindaco Manfredi annuncia la data di riapertura del Cimitero delle Fontanelle

Dopo oltre 5 anni chiuso, il Cimitero delle Fontanelle si prepara a riaprire al pubblico. Un luogo unico al mondo che racconta secoli di storia e di tradizione del capoluogo partenopeo.

Il Cimitero, che sorge nel quartiere Sanità, è noto per il rito delle "anime pezzentelle", per il quale ogni napoletano "adottava" e curava un determinato cranio di un'anima abbandonata in cambio di protezione.

La data di riapertura del Cimitero delle Fontanelle

Si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo, presso la Sala Giunta, la conferenza stampa di presentazione del progetto per illustrare i dettagli dei lavori eseguiti, le modalità di gestione e la data ufficiale della riapertura al pubblico. Alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dalla Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, è stato annunciato che la riapertura è prevista per il 18 aprile.

In occasione dell'evento ci sarà una cerimonia speciale, che aprirà con una marcia di comunità.