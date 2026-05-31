Nascondeva in casa con oltre un chilo di hashish e cocaina: 49enne in manette I carabinieri hanno trovato anche un quaderno con gli appunti dello spaccio al dettaglio

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato F.S., 49 anni, residente nella zona e già nota alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz in via Cupa Rubinacci

L'operazione è scattata dopo che i militari avevano notato un insolito via vai nei pressi di un'abitazione di via Cupa Rubinacci. I carabinieri hanno deciso di procedere con un controllo diretto, bussando alla porta dell'appartamento. Ad aprire è stata la stessa indagata.

Il ritrovamento: droga, materiale da confezionamento e un quaderno con gli appunti

In camera da letto, nascosti sotto il letto, i militari hanno rinvenuto circa 1 chilo e 256 grammi di hashish suddivisi in 8 panetti e 91 grammi di cocaina confezionati in 2 buste sottovuoto. All'interno dell'abitazione sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento della droga, 30 euro in contanti e un quaderno contenente appunti e annotazioni riconducibili all'attività di spaccio.

Arresti domiciliari in attesa di giudizio

Al termine delle operazioni, F.S. è stata arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. È ora in attesa di giudizio.