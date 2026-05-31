Allegri-Napoli, slitta la firma: cosa manca per l'ufficialità? Si attende ancora per firma ed ufficialità con il Napoli: ecco gli ultimi aggiornamenti

Aurelio De Laurentiis sembra aver definito la propria scelta per il futuro del Napoli. Il tecnico selezionato dal patron azzurro per sostituire Antonio Conte dovrebbe essere Massimiliano Allegri, più volte accostato alla società partenopea nel corso degli anni. È cosa nota, dunque, il gradimento nei confronti dell'allenatore livornese da parte del presidente De Laurentiis, ma manca ancora qualcosa per la firma.

Infatti, tarda ancora ad arrivare l'ufficialità annunciata dal club azzurro, nonostante l'accordo sia stato raggiunto tra le parti - secondo quanto rivelato da accreditate fonti di mercato.

Allegri al Napoli: cosa si aspetta per l'ufficialità?

Sebbene sembrano esservi ormai pochi dubbi sul futuro di Allegri e del Napoli, la firma e l'ufficialità non sono ancora arrivate. Il motivo di tale ritardo è legato alla conclusione del rapporto professionale tra il tecnico ed il Milan, squadra con cui ha disputato l'ultima stagione di Serie A e con la quale ha un contratto fino al 2027.

Nonostante il club rossonero abbia già annunciato l'esonero dell'allenatore, bisogna ancora discutere circa la risoluzione del contratto stesso. È necessario, quindi, che le parti trovino una formula consensuale per concludere il proprio rapporto lavorativo. Fino a che ciò non avverrà, Allegri sarà ancora iscritto al libro paga del Milan: lo stipendio del tecnico è di 5,5 milioni di euro l'anno.

Allegri ed il Milan trattano sulla buoniscita dell'allenatore

Il tema in bilinco sembrerebbe essere quello della buonuscita attesa da Allegri, che coprirebbe la differenza di ingaggio dal Milan al Napoli. Si tratterebbe di circa 1 milione di euro che l'allenatore chiede quindi alla società d'uscita. La trattativa sembra essere destinata a durare ancora qualche giorno.