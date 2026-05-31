Ponte del 2 giugno a Napoli, il dato sui turisti è da record: i numeri Il 2 giugno batte il 1° maggio ed il 25 aprile per il numero dei turisti attesi in città: i dati

Napoli continua a confermare il proprio trend in crescita come capitale europea che attrae turisti da tutto il mondo. Anche il ponte del 2 giugno, che prolunga il fine settimana fino al lunedì, porta con sé risultati confortevoli in tal senso ed in vista dell'estate. Le previsioni dei turisti attesi in città per questo weekend riportano uno dei dati più alti degli ultimi tempi.

Il capoluogo campano, infatti, si prepara a registrare un vero e proprio record di presenze, superando anche il 1° maggio ed il 25 aprile. Un luogo attrattivo da visitare non solo per gli stranieri, ma anche per gli italiani che scelgono Napoli per concedersi una vacanza tra bellezze naturali e siti culturali.

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Turisti a Napoli: record per il ponte del 2 giugno

Prenotazioni su prenotazioni che confermano la scelta su Napoli di turisti stranieri e non. Il lungo ponte del 2 giugno dovrebbe portare in città più di 680mila turisti. Un numero impressionante, che batte sia il 1° maggio (480mila) che il 25 aprile (514mila) e che indirizza favorevolmente le previsioni sull'estate imminente.

Per il 2 giugno, inoltre, si terranno a Napoli eventi istituzionali per celebrare la Festa della Repubblica, che coinvolgeranno diverse aree della città. QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA.