2 giugno a Napoli, il programma istituzionale della Festa della Repubblica Due momenti importanti nella mattina del 2 giugno ed un concerto al Teatro San Carlo: il programma

Anche Napoli si prepara a celebrare l’80° anniversario della fondazione della Repubblica martedì 2 giugno. Nel corso della mattinata, infatti sono previsti due momenti, alla presenza delle istituzioni locali, tra cui il Prefetto di Napoli, Michele di Bari che darà lettura del messaggio del Presidente Sergio Mattarella.

2 giugno a Napoli: il programma istituzionale

Saranno due i momenti principali della mattinata:

ore 10.15 - al Mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e delle massime autorità civili, militari e religiose.

saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e delle massime autorità civili, militari e religiose. ore 11.00 - in Piazza del Plebiscito, avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il Prefetto, Michele di Bari, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A seguire, il Prefetto consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.

La cerimonia si concluderà con un esercizio di grande abilità ad opera del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli che, accompagnato dalle note dell’inno alla Gioia e dell’inno di Mameli, della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania e dagli Allievi dell’Accademia di canto lirico del Teatro San Carlo, dispiegheranno la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo del Governo.

Un concerto al Teatro San Carlo per gli 80 anni della Repubblica

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80°anniversario della Repubblica, alle ore 18.30, è stato organizzato dal Prefetto, Michele di Bari, dal Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in collaborazione con il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi, un concerto, “Per gli 80 anni della Repubblica”, aperto alla cittadinanza, che si terrà al Teatro San Carlo.

L’orchestra del Massimo partenopeo, diretta da Donato Renzetti proporrà sinfonie, arie d’opera e duetti, con le voci del tenore Matteo Macchioni e del baritono Pietro Spagnoli, in omaggio alla grande tradizione dell’opera italiana, come da programma che segue:

Sinfonia dalla Norma di Vincenzo Bellini,

“Una furtiva lagrima” da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti,

“Largo al factotum” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

“Principe più non sei… Sì, ritrovarla io giuro” da La Cenerentola di Gioachino Rossini.

Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni,

“All’idea di quel metallo” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi.

È previsto l’ingresso gratuito del pubblico. Il ritiro dei biglietti (massimo 2 a persona) avverrà solo al botteghino del Teatro San Carlo tutti i giorni a partire dal giorno 28 maggio 2026, ore 10-18; il giorno 2 giugno il botteghino resterà aperto sino alle 21.30.