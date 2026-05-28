Il 2 giugno a Napoli la magia delle grandi colonne sonore dei capolavori Disney Nello Spazio Famiglie di Ponticelli un viaggio musicale tra i capolavori Disney

Un concerto nel segno della grande musica e dell'incanto in un luogo di condivisione sociale e incontro. Martedì 2 giugno, alle ore 18:30, il Centro Polifunzionale - Spazio Famiglie Ponticelli (situato tra via Flauto Magico e via Carmen, a Napoli) ospiterà “Fiabe in Concerto”, un suggestivo evento inserito nella rassegna “Un Mare di Suoni”.

Protagonista della serata sarà l'ensemble strumentale e vocale CHAMBERCELLI, diretto dal Maestro Aurelio Bertucci. A impreziosire l'esecuzione orchestrale saranno le voci soliste di Roberta Andreozzi e Arturo Caccavale, che faranno rivivere alcune delle melodie più amate da intere generazioni.

Spettacolo ad ingresso gratuito: il programma del concerto

L'evento, finanziato dal Comune di Napoli (Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive), sposa una forte vocazione di inclusività e accessibilità alla cultura: lo spettacolo è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e offrirà alle famiglie e agli appassionati del territorio un'occasione unica di grande spettacolo dal vivo.

Il programma del concerto – le cui elaborazioni musicali sono curate da Ivan Gabriele Puca – si preannuncia come un viaggio emozionale nelle più celebri partiture del cinema d'animazione e fantastico. I Chambercelli eseguiranno le musiche di compositori che hanno conquistato decine di Oscar e Grammy Award: dalle immortali melodie di Alan Menken (La Bella e la Bestia, Aladdin, La Sirenetta) alle monumentali architetture sonore di Hans Zimmer (Il Re Leone), passando per le creazioni di K. Anderson, J. Livingstone e degli storici fratelli R. M. e R. Sherman (Mary Poppins).

16 momenti musicali: la scaletta

Il concerto attraverserà ben 16 differenti momenti musicali. La scaletta alternerà grandi classici singoli a monumentali medley sinfonici, da “È una storia sai” a “Il mondo è mio”, passando per le trascinanti “In fondo al mar”, “Hai un amico in me” e la celeberrima “Il cerchio della vita”.

I grandi Medley orchestrali impreziosiscono il viaggio sonoro e cinematografico: suite arrangiate ed elaborate per l’occasione permetteranno di riscoprire capolavori disneyiani come Mary Poppins, Il gobbo di Notre Dame, La Bella e la Bestia e Robin Hood.

L’evento è promosso dal Collegium Philarmonicum con il patrocinio del MiC - Ministero della Cultura e della Regione Campania