Fico: «Sud come punto strategico per la crescita dell'Italia» Il Governatore Fico: «La qualità dei servizi è un tema fondamentale»

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, è intervenuto all'evento nazionale organizzato dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia, "Far crescere il sud nella tempesta globale". Il Governatore ha preso parte nello specifico alla prima sessione tematica dal titolo "Governare il sud tra crisi, sviluppo e riconversione".

«Stiamo lavorando su un Sud che oggi rappresenta un punto strategico per la crescita dell'intero Paese. Siamo noi che decidiamo cosa fare, come farlo e dove dirigere gli investimenti», ha detto Fico.

Fico sul lavoro in Campania: «Grandi sfide»

Il presidente Roberto Fico ha parlato delle grandi sfide che attendono la Campania ed in generale tutto il Sud Italia. «La prima sfida è l'innalzamento della qualità della pubblica amministrazione e la crescita dei servizi: un asset funzionale per far crescere la Regione. La qualità dei servizi è un tema fondamentale, anche perché contribuisce a trattenere i cittadini sul territorio».

Altre sfide evidenziate dal Governatore sono: quella legata alle imprese, il tema energia e la difesa dei beni comuni, come acqua, scuola, e sanità.

«Se sei tutelato da sanità, scuola, se hai un trasporto degno di questo nome, il resto attorno viene da se. La gente vuole servizi di alta qualità. Altro settore fondamentale per la crescita del Paese è la pubblica amministrazione. Quando la pubblica amministrazione è forte, con un organico giusto e con competenze, le richieste possono essere soddisfatte», ha dichiarato Fico.