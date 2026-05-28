Spiagge ripulite a Posillipo, Manfredi: «Aperte ed attrezzate dal 1° giugno» La promessa del Sindaco sul tema delle concessioni balneari: «Entro il 1° giugno»

«Stamattina siamo intervenuti sulle spiagge di Posillipo con attività di pulizia e sistemazione dell’arenile», queste le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, attraverso i propri canali social. Le spiagge di Posillipo, come quella di Palazzo Don Anna, infatti, dopo l'utilizzo da parte di cittadini e turisti per una giornata di mare, si ritrovano sommerse da rifiuti di ogni genere.

Necessario qui è l'intervento dell'amministrazione per operazioni di pulizia che, nella stagione estiva in avvio, diverranno fondamentali con sempre più costanza.

Spiagge Posillipo: la promessa di Manfredi

Il Sindaco di Napoli si è espresso anche in merito al tema delle concessioni.

Di seguito le sue parole:

«Continua il lavoro per restituire ai cittadini spazi pubblici più puliti e curati, mentre andiamo avanti anche con le procedure relative alle concessioni insieme all’Autorità Portuale. Entro il 1° giugno le spiagge comunali saranno attrezzate e aperte alla città».