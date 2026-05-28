Corriere rapinato del furgone e minacciato di morte: arrestato un 31enne

I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio hanno proceduto ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nola, a Massa di Somma, nei confronti un uomo di 31 anni gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.
Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ad una rapina consumata il 15 aprile scorso a San Sebastiano al Vesuvio ai danni di un corriere espresso, al quale sotto la minaccia di un'arma da fuoco, era stato sottratto il furgone aziendale carico di plichi commerciali da consegnare ai vari destinatari.