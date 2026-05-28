Giallo a Napoli: 16enne arriva in ospedale con una ferita alla testa Indagini in corso da parte dei carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri a far chiarezza su cause e dinamica del ferimento di un minorenne, arrivato in ospedale a Napoli con un'importante ferita alla testa. Il fatto è accaduto nella notte, intorno alle 2.45.

Un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica (10 punti di sutura) che l’ha costretto al ricovero in altra struttura. È ora nell’ospedale del Mare, non in pericolo di vita.

Al momento non ci sarebbe alcuna indicazione su dove e cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenuti incarabinieri della pattuglia mobile di zona Centro, poi incaricati di indagare su dinamica e matrice. Sarà fondamentale il racconto del 16enne per capire cosa sia accaduto ed eventuali immagini registrate da telecamere per individuare i responsabili del ferimento.