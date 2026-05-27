Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga Un 21enne è stato arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 21enne, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso: di 10 panetti di hashish e 56 involucri della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 1,3 kg, una bustina contenente circa 21 grammi di ketamina, una bustina del peso di circa 6 grammi di cocaina, una bustina del peso di circa 9 grammi di ecstasy, un bilancino di precisione e di 405 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.