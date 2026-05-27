Da Napoli una nuova generazione per il centrosinistra Sabato 30 maggio l’iniziativa promossa da Davide D’Errico (Fico Presidente)

Aprire un confronto sul ruolo delle nuove generazioni nella politica, nelle istituzioni e nella vita pubblica dei territori. Sabato 30 maggio, alle ore 10.30, all’Hotel Ramada di Napoli, in via Galileo Ferraris 40, si terrà “Adesso una nuova generazione”, l’iniziativa promossa da Davide D’Errico, consigliere regionale della Campania eletto nella lista Fico Presidente.

Non un semplice incontro sui giovani, ma la prima tappa di un percorso che nasce da Napoli e guarda alla Campania e al Paese: mettere in rete energie, esperienze e competenze di una generazione già presente nelle amministrazioni locali, nelle istituzioni, nell’impegno civico e nel mondo delle professioni.

Nel corso della giornata interverranno, tra gli altri, Simona Capone, fidanzata della vittima innocente Santo Romano; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Antonio Angelino, sindaco di Caivano; Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli; e il comico Daniele Ciniglio.

Durante l’iniziativa sarà inoltre presentata la proposta di legge di partecipazione popolare “Spazio ai giovani”, finalizzata a rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali e nella vita pubblica dei territori.

“Per troppo tempo i giovani sono stati raccontati come il futuro. Ma il futuro, se resta sempre domani, non arriva mai. Oggi c’è una generazione che studia, lavora, amministra, si impegna nei territori e vuole assumersi responsabilità. Da Napoli vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non chiediamo semplicemente spazio, vogliamo contribuire a costruire una nuova stagione politica per la Campania e per il centrosinistra italiano”, dichiara Davide D’Errico.

L’appuntamento di sabato vuole quindi essere il primo passo di un percorso più ampio: una rete aperta di giovani amministratori, attivisti, professionisti e protagonisti della società civile, con l’ambizione di portare nel dibattito pubblico una nuova generazione di idee, leadership e responsabilità.