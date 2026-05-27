Geopop a Città della Scienza: incontro per le scuole tra scienza e divertimento Quiz, video e domande interattive per sviluppare consapevolezza verso le discipline STEM

In occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione a Città della Scienza si è tenuto “Incontra Geopop: School Edition”, il progetto promosso da Ciaopeople con Valore D, con il patrocinio del Comune di Napoli, dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per orientare le nuove generazioni verso i percorsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

È intervenuta anche Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro.

Promuovere la consapevolezza delle discipline STEM

Tra quiz, video e domande interattive, il gruppo di divulgatori ha intrattenuto gli studenti di scuole secondarie di secondo grado napoletane, oltre 800 studenti in tutto, nella splendida Sala Newton con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza delle discipline STEM, come una possibile scelta di studio e di futuro professionale, contribuendo allo stesso tempo a ridurre il divario di genere ancora presente in questi ambiti.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata nella promozione dell’equità, della diversità e dell’inclusione nel mondo del lavoro e della formazione per costruire una cultura più inclusiva e consapevole.

Il gruppo di Geopop presente a Città della Scienza

I ragazzi del team di Geopop, Riccardo De Marco, Stefano Gandelli, Giorgia Giulia Evangelista, Maria Bosco hanno accompagnato il Direttore editoriale Andrea Moccia nella tappa napoletana del tour.

Andrea Moccia ha spiegato che la scienza può essere divulgata in termini semplici, nel contesto di disinformazione e misinformazione, senza banalità. Attraverso un linguaggio accessibile ed empatico, Geopop lavora ogni giorno per rendere la scienza comprensibile e vicina alla vita delle persone, con l’obiettivo di stimolare curiosità, spirito critico e approfondimento.

Le novità annunciate da Geopop

Geopop ha lanciato delle novità: ha annunciato, infatti, che quanto prima realizzerà dei programmi ad hoc per le scuole, rivolti ai giovani studenti, per diffondere la conoscenza delle materie scientifiche. E non è tutto, sugli schermi della Sala Newton (oggi al centro di un percorso di potenziamento tecnologico che, grazie al Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania, è diventato il Dimostratore Tecnologico Newton 4.0) è stato proiettato un nuovo video sull’Universo.

Tra le partecipanti, Elvina Finzi, figura di riferimento internazionale nel campo dell’ingegneria nucleare, ha fornito utili suggerimenti ai ragazzi per avvicinarsi allo studio delle materie scientifiche, per abbattere i pregiudizi in merito all’iscrizione nelle materie STEM. La sua presenza ha offerto agli studenti un esempio concreto di passione, competenza e determinazione.