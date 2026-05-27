Elezioni Campania, denunciati condizionamenti: parla il Prefetto di Napoli «Le forze di polizia stanno lavorando per verificare quanto denunciato», l'annuncio del Prefetto

Una candidata alle elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di Napoli ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, indicando alcuni episodi come possibili forme di condizionamento avvenute durante le operazioni di voto. Lo rende noto un comunicato rilasciato dalla Prefettura di Napoli, che evidenzia l'attenzione del Prefetto Michele di Bari in merito a tale vicenda.

«Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con particolare attenzione quanto segnalato». Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per verificare i fatti rappresentati e chiarire ogni aspetto della vicenda, in raccordo con l’Autorità giudiziaria.

Elezioni amministrative: attenzione massima per i ballottaggi

Il tema è seguito con la massima attenzione anche in vista del turno di ballottaggio, che nell’area metropolitana di Napoli riguarderà 6 comuni (Casalnuovo di Napoli, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, Somma Vesuviana e Sorrento) per il quale sarà disposto, in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, un ulteriore rafforzamento della vigilanza e del monitoraggio attorno ai plessi scolastici sede di seggio elettorale.

Di seguito le parole del Prefetto Michele di Bari:

«Il voto deve sempre svolgersi in un clima libero e sereno, senza alcuna forma di pressione o condizionamento. Per questo ogni segnalazione viene presa in considerazione con grande attenzione. Le forze di polizia stanno lavorando per verificare quanto denunciato e garantire ai cittadini di partecipare alla vita democratica in condizioni di piena sicurezza e tranquillità».