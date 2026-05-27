Chiaiano: nasconde droga in auto e a casa ma viene scoperto e arrestato Scattano le manette ai polsi di un 57enne

La polizia ha arrestato un 57enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato Chiaiano, nel transitare in via Emilio Scaglione, hanno controllato il 57enne a bordo di un’autovettura.

L'uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente contenuta in alcuni recipienti e in bustine di plastica, oltre a siringhe di diverse misure, sul sedile anteriore del veicolo, invece, è stato rinvenuto un coltello con la lama di 5 centimetri

I poliziotti hanno effettuato poi un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti del tipo Mdma, Gbl e catinoni sintetici, 3 coltelli di piccole dimensioni, materiale per il confezionamento della droga e 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.