Incendio traghetto al porto di Napoli: Arpac ha avviato monitoraggio diossine Ecco una prima lettura dei dati

L'agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania è intervenuta, nell'ambito delle attività del Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli, per monitorare gli effetti ambientali dell’incendio divampato poche ore fa a bordo di un traghetto nell’area portuale del capoluogo partenopeo.

È stato avviato il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili dispersi in atmosfera, mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell’incendio.

Da una prima lettura dei dati della rete di stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, aggiornati al momento alle ore 22 oppure, per alcune stazioni, alle 21, non si riscontrano per la città di Napoli valori anomali o andamenti delle concentrazioni orarie riconducibili all'incendio, relativamente agli inquinanti monitorati. Gli aggiornamenti sugli accertamenti in corso verranno diffusi attraverso il sito arpacampania.it.

