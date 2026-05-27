Controlli della polizia a Porta Capuana e Porta Nolana In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente ai militari della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 177 persone, di cui 56 con precedenti e controllato 108 veicoli.