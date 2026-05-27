Ercolano: clima di soddisfazione e rinnovato entusiasmo nel centrodestra Il commento di Luciano Schifone,

Clima di soddisfazione e rinnovato entusiasmo nel centrodestra ercolanese, a trazione Fratelli d’Italia, dopo la conquista di un seggio in Consiglio comunale al termine di una competizione elettorale particolarmente intensa e combattuta. A commentare il risultato, affidando le proprie riflessioni ai social network, è stato Luciano Schifone, che ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento ai militanti, ai candidati e ai sostenitori impegnati nella campagna elettorale. «Cari Legionari di Ercolano, ho l’onore di annunciarvi che avete conquistato il seggio nel Consiglio Comunale», ha scritto Schifone, attribuendo al risultato ottenuto un significato politico che va oltre la semplice rappresentanza numerica all’interno dell’assise cittadina. Nel lungo messaggio pubblicato sulle proprie pagine social, l’ex europarlamentare ha definito la campagna elettorale «una bellissima battaglia», condotta con determinazione e spirito di sacrificio da tutti i candidati della coalizione. Schifone ha inoltre evidenziato le difficoltà incontrate durante il percorso elettorale, descrivendo il contesto politico locale come fortemente condizionato da dinamiche clientelari radicate. «Per giorni e giorni abbiamo lavorato per conquistare spazi e consensi in un comune dove lo strapotere clientelare raggiunge il controllo dell’80% dei voti», ha affermato, rivendicando il valore di un risultato maturato, a suo giudizio, in condizioni particolarmente complesse e sfavorevoli. Da qui la definizione di «impresa titanica, anzi tredicesima fatica», espressione con cui Schifone ha voluto richiamare simbolicamente il mito di Ercole e il legame identitario tra la città e la propria tradizione storica e culturale. Un’immagine evocativa utilizzata per sottolineare il peso politico dell’obiettivo raggiunto e il significato attribuito alla presenza della coalizione nel nuovo Consiglio comunale. Il messaggio si conclude infine con un ringraziamento rivolto all’intera comunità politica che ha sostenuto la lista e con il rilancio dell’azione futura del centrodestra cittadino: «Grazie a tutti e rinnoviamo l’impegno per fare di Ercolano la Regina del Miglio d’Oro». Parole che delineano la volontà della coalizione a guida Fratelli d’Italia di consolidare la propria presenza sul territorio e di proseguire un percorso politico che punta a rafforzare il radicamento identitario e amministrativo nel panorama vesuviano.