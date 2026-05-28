Prenditi Cura di Me, stasera il gran finale: "Pronti ad emozionarvi" Prenditi Cura di Me, gran finale in diretta tv stasera alle ore 21

Emozionatissimi e pronti a sfidarsi, portano nel cuore la consapevolezza della forza della rinascita, i cinque finalisti di Prenditi Cura di Me sono pronti per il gran finale.

I cinque finalisti del reality

Cesarina, Armando, Raffaele, Gina e Lucia sono i cinque finalisti della quinta edizione di Prenditi Cura di Me. Questa sera ci sarà l'attesa proclamazione del vincitore, ma ci sarà una nuova sfida, l'ultima, quella decisiva. “Sono particolarmente emozionata , ma mi sento anche leggera, un po' incosciente in queste ore di attesa. Voglio godermi ogni momento, con un po' di sana leggerezza – racconta Cesarina Di Domenico -. Questo programma mi ha regalato la rinascita e tanta fiducia in me stessa. Perchè dovrei vincere io? per dimostrare che non è mai troppo tardi per guarire”.

Cesarina: non è mai troppo tardi per rinascere

Cesarina è prontissima a sfidare i suoi compagni di viaggio, forte dei 34 chili persi e di un robusto percorso tra sport e psicoterapia affrontato con grinta.

Gina: fiera di me stessa, ho imparato a rispettarmi

Ma anche Gina Aversano è prontissima a combattere.”Sono agguerrita e pronta- spiega Gina -. Non mi piace perdere, fa parte di me. In questi giorni mi scorrono davanti agli occhi tante immagini, frame di questo percorso. Penso a da dove sono partita e dove sono arrivata e credo di aver finalmente imparato ad essere grata a me stessa, a darmi più valore.”.

Lucia: ora conosco il senso delle seconde occasioni e non le sciupo

Dal canto suo Lucia con gioia è pronta a salire sul palco del teatro Cortese, per mostrare i risultati raggiunti. “Sono fiera di me per i risultati raggiunti, per come e quanto sono cambiata. Mi sento una persona nuova. Finalmente ho imparato a darmi valore e ad essere più consapevole nel non sciupare ogni occasione, che la vita mi riserva”.

Armando: come in un film rivivo ogni momento

“Sto rivivendo ogni emozione, mi sembra un film che si riavvolge. Non posso credere di come e quanto sia cambiato – spiega Armando -. E' stato tutto eccezionale e tornerei a rifare questa esperienza magnifica , che mi ha insegnato come amare in maniera consapevole e migliore”.

Raffaele: ho scoperto la bellezza dei rapporti umani

Anche Raffaele è prontissimo a salire sul palco del Cortese. “La gioia più grande che questo reality mi ha donato è stata la bellezza del non sentirmi solo e di sentirmi finalmente ascoltato, accolto e capito – piega -. E' stato un viaggio magnifico e condiviso, in cui sono tornato a sentirmi bene . Questo programma mi ha dato tantissimo , affronto la vita con più consapevolezza. Mi sentivo arido e solo. Oggi grazie a prenditi cura di me, con persone che ti capiscono , ti guardano e ti ascoltano mi sento bene, è stato magnifico, ed è arrivato tutto al momento giusto”.