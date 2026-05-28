Incendio nave in un cantiere al porto di napoli: prosegue monitoraggio diossine

L'incendio divampato ieri sera a bordo della nave Gnv Phoenix, nel porto di Napoli in un cantiere per lavori di manutenzione. Nessuna conseguenza per i membri dell'equipaggio e per gli operai di ditte esterne presenti a bordo. Incessante il lavoro di più squadre dei vigili del fuoco.
L'agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania è intervenuta, nell'ambito delle attività del centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli, per monitorare gli effetti ambientali dell’incendio
È stato avviato da ieri sera il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili dispersi in atmosfera, mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell’incendio.
Da una prima lettura dei dati della rete di stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, non si riscontrano per la città di Napoli valori anomali o andamenti delle concentrazioni orarie riconducibili all'incendio, relativamente agli inquinanti monitorati. In giornata verranno diramati nuovi risultati.