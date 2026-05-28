Allegri-Napoli, nuovi contatti in mattinata: le ultime notizie Allegri apre all'ipotesi di un contratto biennale: le ultime sul futuro del Napoli

Dopo l'addio di Antonio Conte al Napoli, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del prossimo tecnico da far sedere sulla panchina azzurra. I nomi che, secondo le fonti di mercato, il patron del Napoli starebbe sondando con maggiore attenzione sono quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano proprio in giornata ha incontrato il Bologna per giugnere ad una separazione consensuale. Il tecnico, secondo le ultime notizie, non è più l'allenatore della squadra rossoblù: uno scenario che apre con maggiore concretezza all'ipotesi Italiano al Napoli.

De Laurentiis-Allegri: nuovi contatti in mattinata

Non arretra, però, l'idea Massimiliano Allegri, anzi. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, infatti, ci sarebbero stati dei nuovi contatti nella mattinata di oggi. Il tecnico livornese avrebbe aperto alla possibilità di firmare anche un contratto "breve", eventualmente un biennale.

«Nuovi contatti diretti in mattinata tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Mentre Italiano incontrava il Bologna per liberarsi, Allegri tratta col Napoli con De Laurentiis e Manna entrambi sulla stessa linea. Allegri ha confermato che sarebbe disponibile a firmare anche un contratto ‘breve’, eventualmente biennale», questo quanto scritto da Fabrizio Romano sui suoi canali social.