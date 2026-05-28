Napoli, 6 nuovi chioschi a Piazza Garibaldi: domani l'inaugurazione Da domani saliranno a otto i chioschi attivi in Piazza Garibaldi a Napoli

Piazza Garibaldi si prepara a cambiare volto, con l'attivazione di sei nuovi chioschi, in aggiunta ai due già esistenti. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Bella Piazza", sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, con il Comune di Napoli e circa 50 forze del territorio.

L’obiettivo è trasformare l’Area Nord di Piazza Garibaldi, biglietto da visita della città, in un luogo curato, accogliente e inclusivo, attraverso un processo integrato di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica.

Il progetto intende anche codificare un modello di gestione pubblico-privato replicabile in altre aree della città e del Paese: non un semplice affidamento al privato, ma una forma di gestione condivisa fondata sulla co-progettazione, sulla partecipazione concreta e sul protagonismo di chi vive, abita e lavora nella piazza.

Piazza Garibaldi cambia volto: domani l'inaugurazione

Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 9:30 a Napoli, si terrà l’inaugurazione dei chioschi di piazza Garibaldi nell’ambito del progetto Bella Piazza. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio, la coordinatrice di Bella Piazza Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale) e le realtà coinvolte nella gestione degli spazi. Parteciperanno anche le Università Federico II, Vanvitelli, l’Accademia Belle Arti di Napoli con gli enti protagonisti del progetto.

Il sindaco Manfredi visiterà i chioschi, incontrerà gli enti gestori e i referenti delle attività. L’iniziativa segna l’avvio operativo dei sei chioschi finora non attivati, allestiti dopo il rifacimento di piazza Garibaldi, che si affiancano ai due presidi già aperti: la Portineria Garibaldi, sede di iniziative ed eventi, e il presidio delle forze dell’ordine.

Otto presidi in Piazza Garibaldi a Napoli

Con questa apertura si completa il sistema degli otto presidi della piazza, pensati come luoghi di prossimità, inclusione, cultura, orientamento, economia sociale, sicurezza e servizio alla cittadinanza. Le attività comprenderanno la promozione di filiere etiche e prodotti provenienti da beni confiscati alle mafie, l’educativa di strada, il contrasto alla violenza di genere, l’inserimento lavorativo di persone fragili, la mediazione sociale, la promozione teatrale e culturale e il servizio logistico Comebag a supporto dei flussi turistici.