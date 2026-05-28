Disegno di legge sul salario minimo in Campania: confronto del Pd a Napoli

L’obiettivo è garantire una retribuzione equa e dignitosa ai lavoratori campani

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Domani, a Napoli, iniziativa del Pd della Campania su disegno di legge sul salario minimo in Campania...

Napoli.  

 

Domani, venerdì 29 maggio alle ore 16.30 presso la Fondazione “Il Canto di Virgilio” alla Via S.Chiara 10/c – Napoli, il partito democratico della Campania ha organizzato un momento di confronto con rappresentanti istituzionali e del mondo accademico per un confronto sul disegno di legge regionale sul salario minimo ma anche su dignità, sicurezza, disuguaglianze e parità di trattamento, mercato del lavoro.

Con questa iniziativa: “Campania giusta. Un lavoro per vivere il presente, costruire il futuro”,  si annuncia l’avvio di una serie di iniziative istituzionali e di confronto politico sui territori per sostenere il Disegno di Legge della Regione Campania e trovare soluzioni condivise per il superamento delle criticità emerse rispetto all’applicabilità.

L’obiettivo è garantire una retribuzione equa e dignitosa ai lavoratori campani, contrastare il fenomeno del lavoro sottopagato e ridurre le disuguaglianze che indeboliscono il tessuto sociale ed economico della regione.

Le iniziative prevedono incontri con sindacati, associazioni di categoria, amministratori locali e rappresentanti del mondo produttivo, per raccogliere istanze, condividere dati e costruire una proposta legislativa che tenga insieme tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.

"La Campania non può restare indietro sul tema della dignità del lavoro” – dichiara Piero De Luca “Un salario minimo legale è una misura di civiltà e di giustizia sociale. Serve responsabilità, confronto e visione per dare risposte concrete a chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra regione".

 

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