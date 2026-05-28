Disegno di legge sul salario minimo in Campania: confronto del Pd a Napoli L’obiettivo è garantire una retribuzione equa e dignitosa ai lavoratori campani

Domani, venerdì 29 maggio alle ore 16.30 presso la Fondazione “Il Canto di Virgilio” alla Via S.Chiara 10/c – Napoli, il partito democratico della Campania ha organizzato un momento di confronto con rappresentanti istituzionali e del mondo accademico per un confronto sul disegno di legge regionale sul salario minimo ma anche su dignità, sicurezza, disuguaglianze e parità di trattamento, mercato del lavoro.

Con questa iniziativa: “Campania giusta. Un lavoro per vivere il presente, costruire il futuro”, si annuncia l’avvio di una serie di iniziative istituzionali e di confronto politico sui territori per sostenere il Disegno di Legge della Regione Campania e trovare soluzioni condivise per il superamento delle criticità emerse rispetto all’applicabilità.

L’obiettivo è garantire una retribuzione equa e dignitosa ai lavoratori campani, contrastare il fenomeno del lavoro sottopagato e ridurre le disuguaglianze che indeboliscono il tessuto sociale ed economico della regione.

Le iniziative prevedono incontri con sindacati, associazioni di categoria, amministratori locali e rappresentanti del mondo produttivo, per raccogliere istanze, condividere dati e costruire una proposta legislativa che tenga insieme tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.

"La Campania non può restare indietro sul tema della dignità del lavoro” – dichiara Piero De Luca “Un salario minimo legale è una misura di civiltà e di giustizia sociale. Serve responsabilità, confronto e visione per dare risposte concrete a chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra regione".