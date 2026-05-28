Napoli: presentazione del nuovo libro dell'avvocato Tammaro Chiacchio "La disciplina dell’edificare"

Un faro per orientarsi nel complesso labirinto della normativa urbanistica italiana, mercoledì 3 giugno alle ore 18, la Mondadori della Galleria Umberto I di Napoli ospiterà la prima presentazione napoletana de “La disciplina dell’edificare” dell’avvocato Tammaro Chiacchio, pubblicato dalla Giannini Editore.

Dopo i saluti di Giulia Giannini introduce Maria Chiara Girardi. Dialogheranno con l’autore: Leonardo Cascini, Sebastiano Conte e Francesco Varone. Conclude Giovanni Leone.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 380/2001) ha subito, dalla sua entrata in vigore (2003) a oggi, plurime modifiche che ne hanno in parte destabilizzato l’impianto originario, generando incertezze interpretative e applicative. A questo si è aggiunta una crescente supplenza della giurisprudenza – spesso al limite di interventi additivi e manipolativi – e la complessità di una materia ancora alla ricerca di un equilibrio tra potere conformativo e diritto di proprietà, entrambi costituzionalmente tutelati.

Il volume, frutto dell’esperienza accademica e forense dell’autore, raccoglie e rielabora gli istituti di riferimento in aree tematiche, corredandoli di annotazioni di sintesi. L’opera è arricchita da un ampio apparato di note, glossario e indice tematico finale, strumenti che consentono al lettore di reperire agevolmente istituti e giurisprudenza aggiornata ai nostri giorni. Un testo di consultazione e approfondimento destinato a giuristi, tecnici, funzionari e dirigenti delle amministrazioni locali, oltre che a imprenditori e operatori privati del settore.

Tammaro Chiacchio, avvocato amministrativista, laureato in Scienze Politiche, è abilitato alla docenza di discipline giuridiche ed economiche. Ha insegnato Diritto pubblico, Diritto amministrativo, Scienza dell’amministrazione e Diritto urbanistico presso l’Università degli Studi del Sannio e l’Università Parthenope di Napoli. Autore di numerose pubblicazioni, ha approfondito i temi del governo del territorio, delle riforme istituzionali, del decentramento amministrativo, dei rapporti tra autonomie locali e funzionali e della concertazione pubblico- privato in materia urbanistica.