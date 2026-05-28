Sant'Agnello: la prevenzione di prossimità parte da qui Sabato 30 maggio 2026 dalle 9 alle 13 in Piazza Matteotti prenotazione Pap test e Hpv

Inizia da Sant’Agnello la prevenzione di prossimità, attività promossa sul territorio dall’Asl Napoli 3 Sud, attraverso il distretto socio sanitario numero 59, pensata per offrire servizi di screening gratuiti e informazioni direttamente nelle principali piazze dei Comuni della Penisola Sorrentina, con l’obiettivo di facilitare l'accesso a esami diagnostici essenziali e sensibilizzando la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce.

Sabato 30 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il camper della prevenzione farà tappa in Piazza Matteotti. Presso il presidio mobile sarà possibile effettuare la prenotazione del Pap Test e dell'HPV Test, per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, e per la mammografia, rivolto alle donne tra i 45 e i 69 anni.

Inoltre, i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno richiedere il kit per lo screening del tumore al colon-retto. Sarà attivo anche un Info Point dedicato a fornire chiarimenti e approfondimenti sia sul Pap Test sia sulla vaccinazione contro il papilloma virus.