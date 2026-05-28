Campi Flegrei, la Commissione d'inchiesta: "Serve una legge quadro" Missione in Campania per il gruppo parlamentare: sopralluoghi a Pozzuoli e Bacoli

Pozzuoli - Una legge quadro nazionale per blindare i territori fragili, con un focus prioritario sull'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. È questa la proposta avanzata da Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico, durante la missione istituzionale che oggi e domani vede la delegazione impegnata in Campania, tra l'area flegrea, Salerno e il bacino del Sarno.

Semplificazione e procedure chiare

L'obiettivo dichiarato dalla Commissione è il superamento della frammentazione amministrativa che oggi rallenta gli interventi. “Dobbiamo semplificare procedure e competenze, spesso disperse tra troppi livelli, per costruire regole più chiare e veloci”, ha spiegato Bicchielli. La missione ha preso il via questa mattina a Pozzuoli, città simbolo della crisi bradisismica dopo il sisma di magnitudo 4.4 dello scorso 21 maggio. Dopo l'incontro tecnico presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello con il sindaco Luigi Manzoni, i parlamentari hanno effettuato un sopralluogo al Rione Terra.

Le richieste dal territorio

Il sindaco Manzoni ha posto l'accento sull'urgenza di accelerare l'azione commissariale, segnalando criticità evidenti su scuole, vie di fuga e trasporti. Sul tavolo anche la necessità di riaprire i termini per i contributi destinati alle famiglie colpite dalle ordinanze di sgombero, un tema sensibile visto che, stando ai dati correnti, oltre la metà delle istanze presentate finora non è risultata ammissibile.

Il dibattito politico

Il tema è al centro del dibattito nazionale. I deputati del M5S Antonino Iaria e Antonio Caso hanno invocato una "priorità nazionale permanente", sottolineando come i Campi Flegrei richiedano misure speciali a causa della combinazione di bradisismo, densità abitativa e fragilità edilizia. Dal fronte di Fratelli d'Italia, le deputate Beatriz Colombo e Imma Vietri hanno ribadito l'impegno del Governo Meloni: “La prevenzione non si improvvisa. La nostra presenza qui è la dimostrazione di un'attenzione concreta verso la sicurezza dei cittadini. La sfida principale oggi è costruire una cultura della protezione civile diffusa, dove ogni famiglia sappia come reagire in caso di emergenza”.

Il programma della missione

Dopo le tappe flegree, che includono un sopralluogo a Bacoli con il sindaco Josi Della Ragione presso il Porto di Baia, il Parco Archeologico Sommerso e i costoni rocciosi, la Commissione proseguirà le attività istituzionali nel Salernitano, con l'obiettivo di tracciare un quadro completo della resilienza del territorio regionale campano.