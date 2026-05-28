Adl ha scelto: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli Contratto biennale per il tecnico livornese

Adesso ci siamo per davvero. La panchina del Napoli ha il suo nuovo padrone: Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore azzurro. A lanciare la bomba definitiva è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che tramite i propri canali social ha sancito il classico e definitivo "Here we go!".

Secondo quanto raccolto, l'ex tecnico di Juventus e Milan ha accettato tutte le condizioni poste dal club di Aurelio De Laurentiis ed è pronto a legarsi ai colori azzurri con un contratto biennale. La firma sul contratto e l'annuncio ufficiale sono ormai una pura formalità attesa nelle prossime ore.

L'intuizione di Carlo Alvino: "Era lui il prescelto"

Una notizia che scuote la Serie A, ma che non coglie affatto di sorpresa chi ha seguito attentamente le vicende di casa Napoli negli ultimi giorni. La clamorosa svolta, infatti, era stata ampiamente anticipata domenica sera a Ottochannel da Carlo Alvino nel corso di "Salotto Azzurro".

Alvino ha infatti sempre sostenuto, anche quando la bilancia pendeva dalla parte di Vincenzo Italiano, che Max fosse il prescelto.