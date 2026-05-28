Napoli, la mostra "Fragilità e Resistenza: l'arte racconta Gaza" all'Annunziata Fino all’11 giugno, un viaggio profondo e necessario tra dolore, speranza e umanità a Napoli

Presso il Complesso Monumentale dell’Annunziata a Napoli fino all'11 giugno 2026 vi è esposta la mostra "Fragilità e Resistenza: l'arte racconta Gaza". Un percorso espositivo in cui l’arte smette di essere un semplice esercizio estetico per farsi testimonianza viva, voce di chi non ha voce e strumento di riflessione collettiva.

L'esposizione si propone come un racconto intimo e potente che mette al centro l'essere umano. Attraverso le opere esposte, i visitatori sono invitati a compiere un cammino di immedesimazione e di ascolto profondo, superando la fredda logica dei numeri e della cronaca quotidiana. Il fulcro narrativo si snoda attorno al binomio che dà il titolo alla mostra: la fragilità intrinseca della vita spezzata dai conflitti – con un'attenzione particolare allo sguardo sospeso e ferito dell’infanzia – e la straordinaria forza della resistenza culturale e umana che continua a germogliare anche tra le macerie.

Al Salone delle Colonne dell'Annunziata la mostra per Gaza

Napoli, città storicamente accogliente, stratificata e porosa, si conferma ancora una volta il laboratorio ideale per accogliere questa narrazione. La vulnerabilità, in questo percorso, non viene letta come una debolezza, ma come una condizione dinamica capace di generare nuove responsabilità condivise, empatia e un'urgente richiesta di pace e solidarietà universale.

La mostra rappresenta un’occasione preziosa per la cittadinanza e per i giovani del nostro territorio per avvicinarsi a una realtà complessa attraverso il linguaggio universale dell'arte contemporanea, stimolando un dibattito aperto sul valore inestimabile dei diritti umani e della convivenza pacifica tra i popoli.

L'ingresso alla mostra è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano attraversare questo viaggio.