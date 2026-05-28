Seconda puntata. Il decano dei giornalisti sportivi napoletani, Salvatore Biazzo, a proposito del sempre meno amato Antonio Conte dopo la conferenza d'addio rivelatrice della sua vera natura, ha dichiarato: "Conte va via anche a dispetto dell’idea di De Laurentiis. Il tecnico insiste su banalità comunicative che aveva citato già altrove, compattare l’ambiente non significa niente. Non all’altezza della sua bravura". Per concludere: "Poteva anche puntare il dito contro di me, ma doveva pure dire: guardate qualche piccolissimo errore l’ho fatto anche io; se uno non ammette gli errori propri come può contestare quelli altrui."
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il dito puntato
Se uno non ammette gli errori propri come può contestare quelli altrui...
Napoli.