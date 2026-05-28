IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il dito puntato

Se uno non ammette gli errori propri come può contestare quelli altrui...

il pizzino di gerardo casucci il dito puntato
Napoli.  

Seconda puntata. Il decano dei giornalisti sportivi napoletani, Salvatore Biazzo, a proposito del sempre meno amato Antonio Conte dopo la conferenza d'addio rivelatrice della sua vera natura, ha dichiarato: "Conte va via anche a dispetto dell’idea di De Laurentiis. Il tecnico insiste su banalità comunicative che aveva citato già altrove, compattare l’ambiente non significa niente. Non all’altezza della sua bravura". Per concludere: "Poteva anche puntare il dito contro di me, ma doveva pure dire: guardate qualche piccolissimo errore l’ho fatto anche io; se uno non ammette gli errori propri come può contestare quelli altrui."

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