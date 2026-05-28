Nuovo parcheggio di San Sebastiano al Vesuvio: domani l'inaugurazione Finanziato dal piano strategico della città metropolitana con oltre 900mila euro

Sarà inaugurato domani, venerdì 29 maggio, alle ore 9.00, il nuovo parcheggio pubblico di San Sebastiano al Vesuvio, realizzato nell’area compresa tra Via Marino Falconi e Piazzale Plinio con un finanziamento della Città Metropolitana di oltre 900mila euro nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano. Un’opera che segna un passaggio importante per la mobilità, il turismo, la vita scolastica e la sicurezza del territorio vesuviano.

All’inaugurazione, che prevede il punto di accoglienza e raduno presso l’ingresso di Palazzo Plinio, parteciperanno il Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio e l’intero Consiglio Comunale, insieme a Consiglieri metropolitani, al Vicario del Prefetto e ai sindaci dei comuni limitrofi. Saranno presenti anche le associazioni del territorio e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche della zona: il Polo Liceale “Salvatore Di Giacomo” della Città Metropolitana, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio, a testimonianza del legame diretto tra questa infrastruttura e la comunità locale.

Un investimento della Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del PSM

L’opera si inserisce pienamente nelle linee di indirizzo del Piano Strategico Metropolitano, che punta alla valorizzazione turistica del territorio, al miglioramento della mobilità sostenibile e alla riduzione del rischio vulcanico attraverso una pianificazione integrata dei comuni della zona rossa vesuviana, tra i quali figura San Sebastiano al Vesuvio.

Il nuovo parcheggio si estende su una superficie complessiva di circa 5.734 metri quadri e offrirà alla comunità 108 posti auto e 10 posti riservati alle persone con disabilità.

Gli stalli sono alberati: messi a dimora lecci, magnolie, jacaranda, grevillea robusta, per un totale di 34 alberi, per creare zone d’ombra a beneficio degli automobilisti, contribuire al miglioramento del microclima urbano e ridurre l’impatto ambientale della struttura.

La struttura sarà accessibile da due ingressi carrabili: uno su Via Marino Falconi e uno su Piazzale Plinio, garantendo fluidità di accesso e di uscita.

Il nuovo parcheggio al servizio del turismo, delle scuole e della sicurezza del territorio

La posizione del parcheggio non è casuale. L’area è concepita come zona di interscambio per l’accesso al Parco Nazionale del Vesuvio, uno degli attrattori naturali più visitati del Sud Italia, contribuendo a decongestionare il traffico lungo le arterie che portano al vulcano e a favorire una fruizione più ordinata e sostenibile del sito.

Un beneficio concreto riguarderà anche le istituzioni scolastiche limitrofe: il Polo Liceale “Salvatore Di Giacomo”, la scuola primaria e la scuola media potranno finalmente contare su un’area di sosta organizzata nelle immediate vicinanze, alleggerendo il traffico e l’affollamento che quotidianamente si concentra nei pressi dei plessi scolastici, in particolare nelle ore di punta, oltre che nei plessi stessi, che non riescono a far fronte alla richiesta di stalli da parte della platea scolastica.

Ma la funzione del parcheggio va oltre la mobilità ordinaria. La struttura è formalmente individuata nel Piano di Protezione Civile quale area di attesa per l’evacuazione nell’ambito del Piano per il Rischio Vesuvio. San Sebastiano ricade nella cosiddetta “zona rossa”, il perimetro dei 18 comuni vesuviani per i quali è previsto un piano di evacuazione strutturato in caso di un’eventuale ripresa dell’attività eruttiva. Con la realizzazione di un’area di sosta ampia, accessibile e ben organizzata, la Città Metropolitana e il Comune di San Sebastiano hanno inteso dotare la comunità locale di un ulteriore presidio nella catena di sicurezza in questa direzione.