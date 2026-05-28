Giornata del Latte: il weekend di Città della Scienza con Latte Berna Laboratori didattici e informazione per favorire l’apprendimento sul latte dal 1° giugno

In occasione della Giornata Mondiale del Latte del 1° giugno, una ricorrenza istituita nel 2001 dalla FAO, Città della Scienza accompagnerà i visitatori in un percorso esplorativo all’insegna del benessere, della corretta alimentazione e del divertimento per i bambini. Laboratori didattici e informazione, in collaborazione con Latte Berna, favoriranno l’apprendimento sul latte, ricco di proteine e calcio.

Dalla mucca del latte all’ingresso del museo Corporea, fino ad arrivare al primo piano nell’area dedicata all’apparato digerente all’exhibit interattivo del Latte Berna che unisce scienza e informazione della bevanda. Qui i visitatori potranno approfondire nozioni sul valore nutrizionale del latte per le ossa e per lo sport.

Giornata del Latte: il programma a Città della Scienza

Il sabato si parte con Sfumature e arcobaleno di bianco latte: sperimentiamo con il metodo scientifico! Un’esplorazione tra i segreti nascosti nel "bianco" del latte, i suoi colori sorprendenti e le affascinanti trasformazioni. A cura del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con la Prof. Rosanna del Gaudio in collaborazione con i laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale in Biologia e Scienze Biologiche.

A seguire, Latte & Scienza: messaggi in codice per comunicare, consiste in attività partecipative, dove svolgere attività come un vero ricercatore per decifrare misteriosi "messaggi in codice".

Sia il sabato che la domenica, sarà possibile partecipare al science show, il Mini Bar del latte: "Assaggi" da detective, un laboratorio interattivo che trasforma i partecipanti in veri e propri "detective del latte", guidandoli alla scoperta delle proprietà del latte attraverso semplici esperimenti, osservazioni e attività pratiche.

Attività sulla corretta alimentazione

Il weekend di Città della Scienza propone anche altre attività per favorire una corretta alimentazione e lo stile del mangiar sano. Si potrà partecipare a CreativiPasta, per i bambini dai 3 ai 6 anni, che possono infilare pennette o mezze maniche nella corda o nel nylon per poi colorarle; “Piramide Alimentare”, dai 7 ai 10 anni, per apprendere le regole di una dieta adatta a mantenersi in forma assumendo tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. La piramide alimentare in 3D farà scoprire i segreti per nutrirsi al meglio!

Infine, per i bambini è previsto anche il “Gioco dell’oca in movimento”, per favorire il benessere tramite l’esercizio fisico: capire perché muoversi è così importante e come può migliorare la nostra salute (11-13 anni)

La visita al museo continua tra gli exhibit di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, arrivando agli spettacoli del Planetario e infine alle mostre Insetti & Co. e "SensAzioni: esplora i 5 sensi” (fino al 26 luglio).