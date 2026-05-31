Reati economici e finanziari, rintracciato e arrestato un 53enne

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità maltesi, per reati economici e finanziari.
In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in zona Borgo Marinari per la segnalazione di una persona che disturbava la clientela di un esercizio commerciale.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno rintracciato e bloccato il 53enne: dalle verifiche incrociate è emerso che su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo.