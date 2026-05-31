Lavezzi emozionato sui social: messaggio da brividi per i tifosi del Napoli «Certe cose non si spiegano, si sentono», l'emozione del Pocho Lavezzi sui social

Ci sono dei legami che restano indissolubili nel tempo. Uno tra questi, in ambito calcistico, è sicuramente quello che ha legato, e lega tutt'ora, il "Pocho" Ezequiel Lavezzi alla piazza di Napoli. Uno dei calciatori più importanti dell'era De Laurentiis, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi azzurri.

Lavezzi è tornato al Maradona per l'evento la "Notte dei Leoni" del 26 maggio, che ha accolto oltre 50mila persone, riunite lì per la beneficenza, la solidarietà ed in nome dei legami di cui sopra. Insieme a lui, infatti, anche Mertens, Insigne, Callejon, Inler, Gargano e tanti altri campioni che hanno segnato il Napoli di oggi e di ieri.

Lavezzi: «Ti porterò sempre nel cuore»

Si è preso qualche giorno il Pocho Lavezzi per racchiudere le emozioni provate in un post Instagram. Tanti gli applausi, gli abbracci e le emozioni che hanno caratterizzato quella sera.

Di seguito il messaggio per i tifosi del Napoli.

Orgoglioso di aver dato il mio contributo per una causa che merita tutto, sostenere i ragazzi del carcere minorile di Nisida e la Fondazione Santobono Pausilipon. Perché il calcio è bello, ma quando lo usi per qualcosa che conta davvero, diventa qualcosa di più grande. Ritrovare questi fratelli, scendere di nuovo in campo, sentire il calore di 50.000 persone nella Notte dei Leoni…certe cose non si spiegano. Si sentono. Napoli, ti porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto