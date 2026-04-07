Buone notizie per il Cimitero delle Fontanelle: quando riaprirà? Domani un incontro a Palazzo San Giacomo con Manfredi e Lieto per presentare il progetto

Il Cimitero delle Fontanelle, che sorge nel quartiere Sanità, è un luogo che racchiude storia e tradizione del capoluogo campano. In particolare questo sito, unico al mondo, è noto per il rito delle "anime pezzentelle", per il quale ogni napoletano "adottava" e curava un determinato cranio di un'anima abbandonata in cambio di protezione.

Aneddoti, leggende e curiosità arricchisono questo cimitero, simbolo di Napoli e della sua storia. Uno spazio, però, chiuso ormai da oltre 5 anni per lavori di messa in sicurezza. Una chiusura che di fatto ha per anni impedito a cittadini e turisti di scoprire la sacralità e l'unicità di questo luogo.

Buone notizie per il Cimitero delle Fontantelle

Sembra però finalmente esserci una svolta. Domani, 8 aprile, infatti si terrà a Palazzo San Giacomo un incontro per illustrare i dettagli dei lavori eseguiti, le modalità di gestione e la data ufficiale della riapertura al pubblico. Alle ore 11:00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, tramite una conferenza stampa verrà presentato il progetto dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dalla Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Laura Lieto.

Domani, dunque, si saprà la data di riapertura del Cimitero delle Fontanelle.