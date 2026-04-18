Napoli-Lazio, Politano in conferenza: «Chiediamo scusa, partita orribile!» Politano nel post gara analizza il match senza giri di parole: «Partita orribile in tutto»

Un gara opaca e complessa per gli azzurri di Antonio Conte che escono, per la prima volta in stagione, da sconfitti dalle mura del Maradona. Uno 0-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri che avvicina di fatto lo scudetto all'Inter, ormai a 12 punti di distacco dal Napoli.

LEGGI QUI IL RACCONTO DI NAPOLI-LAZIO: CLICCA QUI

Politano in conferenza stampa: «Chiediamo scusa»

Matteo Politano nel post partita di Napoli-Lazio è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«Siamo inciampati a Parma e questo ha influito sul nostro percorso. Oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita. Ci sono ancora cinque partite da vincere per arrivare in Champions: non dobbiamo abbatterci».

«L'Inter ha fatto un grandissimo campionato, quando ci sono queste annate bisogna fare i complimenti a loro, al loro mister, alla loro società: non siamo stati all'altezza di stargli dietro. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare per andare in Champions e affrontare queste cinque partite al massimo».

Zero tiri in porta contro la Lazio: risponde Politano

«Quando fai queste partite sotto tono e trovi una squadra come la Lazio, che chiude gli spazi, diventa difficile creare occasioni. Se sei prevedibile, o comunque non hai la gamba per ripartire, per affrontare gli uno contro uno, fai fatica».

«Le motivazioni non devono mai mancare: non siamo ancora in Champions. Oggi non c'eravamo, eravamo spenti fin dall'inizio, abbiamo subito, come a Parma, gol dopo pochi minuti. Oggi non siamo riusciti a reagire, è mancata gamba».