Paura tra Mugnano e Calvizzano: uomo di 30 anni colpito in un agguato Pomeriggio di terrore per la vittima che è incensurata

Pomeriggio di terrore quello vissuto ieri in un’area di confine tra i comuni di Mugnano e Calvizzano. Un uomo di 30 anni, N.M., incensurato, è rimasto vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco. Il raid è scattato in una zona di passaggio, precisamente a metà strada tra il cimitero di Mugnano e un noto atelier di abiti da sposa situato nel territorio di Calvizzano. La vittima è stata raggiunta dai proiettili mentre si trovava in strada, scatenando il panico tra i passanti e i residenti della zona. Subito dopo l'esplosione dei colpi, sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Restano ancora da chiarire il movente dell'attacco e l'esatta dinamica della sparatoria.