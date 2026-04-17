Papa Leone XIV a Pompei, ingressi sold out in due ore Oltre 5mila fedeli a Pompei per la messa di Papa Leone XIV: tutto esaurito come si legge sul sito

Papa Leone XIV l'8 maggio sarà in visita a Pompei, presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato. Il Pontefice effettuerà anche un lungo giro in "Papamobile" partendo da piazzale San Giovanni XXIII e continuando su via Roma, via San Michele, piazza Schettini e piazza Bartolo Longo, fino al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Nello stesso giorno il Papa sarà anche a Napoli, dove incontrerà il clero nel Duomo per poi spostarsi in Piazza del Plebiscito per un incontro con i fedeli. Inoltre, il 23 maggio il Pontefice sarà anche ad Acerra.

5mila fedeli a Pompei: tutto esaurito in due ore

Sul sito http://papaleoneapompei.it/, appositamente creato per la visita del Papa a Pompei si legge «Al momento non ci sono biglietti disponibili. Invitiamo a seguire le pagine del Santuario per non perdere tutti gli aggiornamenti».

Il sito, attivato ieri, ha già esaurito tutti i posti a disposizione: nei cinque settori destinati a 5mila fedeli, sia i posti seduti che quelli in piedi, in sole due ore sono andati sold out. Stessa sorte anche per la postazione in piazza Schettini e i posti nel Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi.

Inoltre, sul sito è possibile apprendere che per motivi di sicurezza il Santuario sarà chiuso a partire dalle ore 10.00 di giovedì 7 maggio alle ore 18.00 di venerdì 8 maggio, salvo diverse indicazioni delle autorità competenti. «Per questo motivo non ci sarà la consueta Veglia notturna in attesa della Supplica».