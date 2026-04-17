Rapina con ostaggi in banca al Vomero: a Napoli è scattata la caccia all'uomo Ingente il bottino sottratto dai banditi: sono sparite decine di cassette di sicurezza

È caccia all'uomo a Napoli dopo la clamorosa rapina avvenuta ieri nella filiale della Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere del Vomero. Almeno tre banditi hanno messo a segno un colpo di proporzioni eccezionali, portando via decine di cassette di sicurezza prima di dileguarsi attraverso le fogne della città.

La dinamica dell'assalto

I rapinatori, con il volto coperto da maschere raffiguranti volti di attori cinematografici, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito tenendo in ostaggio 25 persone tra dipendenti e clienti. Dopo aver scassinato e asportato un numero ancora imprecisato di cassette di sicurezza, i malviventi si sono dati alla fuga utilizzando la rete fognaria sottostante, rendendo più complesse le operazioni di inseguimento da parte delle forze dell'ordine.

Il bottino: cifre ancora ignote

L'entità del bottino rimane al momento impossibile da quantificare. Il contenuto delle cassette di sicurezza è noto esclusivamente ai rispettivi titolari, e non sono state ancora rilasciate stime ufficiali. Tuttavia, gli investigatori non escludono che il valore complessivo possa risultare particolarmente ingente.

La reazione dei clienti

Nella serata di ieri, diverse centinaia di correntisti e titolari di cassette si sono radunati spontaneamente davanti alla filiale per ottenere informazioni sui propri beni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica completa dell'accaduto e dare un'identità ai tre rapinatori, ancora in fuga.