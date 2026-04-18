Napoli, San Ferdinando: stretta sulla movida Elevate sanzioni amministrative e prescrizioni sanitarie

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e Vicaria, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio gli operatori hanno indentificato 55 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, e controllato 10 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico, per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e per mancata applicazione delle procedure HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato un soggetto per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.