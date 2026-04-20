Tangenziale Napoli: chiusura per lavori: ecco dove e quando

Sulla tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Vomero est", dalle 23:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza Medaglie D'Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella.