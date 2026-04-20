Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del teatro Trianon Viviani L'annuncio del presidente della Regione, Roberto Fico, e dell'assessore Cutaia

La Regione Campania ha annunciato oggi l'esito della procedura di selezione del nuovo direttore artistico del Teatro Trianon Viviani: l'incarico è stato affidato al regista Pierpaolo Sepe. La nomina è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, cui sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l'assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia, il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Trianon Viviani Giovanni Pinto, il capo di gabinetto della Città Metropolitana di Napoli Raffaele Chianese — in rappresentanza del socio fondatore — e lo stesso Sepe. L'incarico ha durata triennale.

All'avviso pubblico, i cui termini erano stati prorogati dalla Regione per favorire la più ampia partecipazione, hanno risposto 89 candidati. La scelta di Sepe, maturata a seguito dell'esame dei curriculum e dei progetti artistici, è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e accolta dall'Assemblea dei soci.

Regista napoletano attivo da oltre trent'anni tra Napoli e Roma, Sepe ha firmato più di sessanta regie, attraversando la drammaturgia contemporanea e i classici del Novecento, con una ricerca continua di linguaggi scenici capaci di interrogare il presente e una costante centralità dell'attore. Ha collaborato, tra gli altri, con il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Eliseo, il Teatro Bellini e lo stesso Trianon. Tra i riconoscimenti figurano il Premio Ubu (2001) per 4.48 Psychosis di Sarah Kane, il Premio Flaiano per la regia teatrale (2005) e il Premio Nazionale della Critica (2012) per Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello. Accanto all'attività di regista, svolge un'intensa attività pedagogica dedicata alla formazione delle nuove generazioni attraverso workshop, laboratori e residenze.

Il progetto presentato da Sepe individua alcune direttrici. Ogni stagione prevederà una produzione teatrale originale, una produzione musicale o teatro-concerto, un progetto dedicato alla sceneggiata contemporanea e uno spazio per la drammaturgia under 35. Si intende lavorare alla creazione di una Accademia dei Mestieri del Teatro Trianon, percorso formativo annuale rivolto ad attori, macchinisti, tecnici luci, fonici, elettricisti di scena e attrezzisti, con attenzione ai giovani e alle fasce sociali più fragili del territorio campano. La canzone napoletana, in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione, sarà asse portante del cartellone, con la consulenza musicale di Daniele Sepe e Francesco Forni. Un Focus Viviani permanente — articolato in produzioni, seminari e pubblicazioni — integrerà la figura di Raffaele Viviani nella programmazione in chiave contemporanea.

Il radicamento nel territorio rappresenta un asse strutturale del progetto. In questa direzione, è prevista l'attivazione di una collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e in particolare con il professor Oreste Ventrone del Dipartimento di Scienze Sociali, per un lavoro di studio e osservazione del quartiere di Forcella che integri prospettive antropologiche, sociologiche, storiche e geografiche. La ricerca, articolata in attività sul campo, intende costruire un dialogo stabile tra mondo accademico, istituzione teatrale e comunità locale, configurando il teatro anche come dispositivo di ascolto del contesto in cui opera, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.

“Abbiamo valutato la proposta arrivata dal Teatro Trianon ritenendola adeguata in quanto si presenta come una risposta in termini di contemporaneità a un immenso patrimonio culturale che è quello della canzone napoletana. Continueremo così, cercando la coesione delle istituzioni culturali, quelle grandi e quelle piccole. Quando le istituzioni lavorano insieme per progetti e per visione, è un arricchimento per Napoli, per la Campania e per quanti operano nel mondo del teatro", ha dichiarato l'assessore alla Cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia.

“Auguro a Pierpaolo Sepe un buon lavoro per la direzione del Teatro Trianon, presidio fondamentale di cultura della nostra città, a partire dal quartiere Forcella. Il compito non è semplice, ma è senz’altro ricco di stimoli, come dimostrato dai lunghi anni di lavoro di Marisa Laurito, professionista a cui dobbiamo tutti il nostro ringraziamento. Sono certo che il nuovo direttore artistico saprà valorizzare la tradizione popolare del Teatro Trianon, la storia della canzone napoletana e promuovere processi di innovazione capaci di coinvolgere innanzitutto Forcella e tutta la rete associativa attiva sul territorio”. Così il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi.

"Rivolgo un saluto a Pierpaolo Sepe e gli auguro buon lavoro. E voglio ringraziare Marisa Laurito per l'impegno di questi anni. Sulla selezione, mi preme sottolineare il metodo: abbiamo esteso i tempi dell'avviso pubblico per favorire la più ampia partecipazione possibile e il risultato sono state 89 domande. Proposte valutate seriamente fino in fondo. La cultura ha la mia massima attenzione ogni giorno; è un asset strategico fondamentale per la Regione", così il presidente della Regione Campania Roberto Fico.